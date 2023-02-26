Гиркин назвал Шойгу «мерзавцем» 13 26.02.2023, 14:02

8,302

Диверсант требует военного трибунала над российским министром.

В России продолжается громкий скандал, связанный с фактически выступившим против войны с Украиной зятем Шойгу.

Муж дочери российского министра обороны накануне поставил лайк под антивоенным постом известного российского блогера Юрия Дудя, после чего в РФ вспыхнул грандиозный скандал.

На вторые сутки после скандала с заявлением выступил один из самых яростных критиков Шойгу и Путина, бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин.

В своем Telegram-канале он начал оскорблять Шойгу и его зятя, которого назвал «гнусным придурком», передает dialog.ua.

Однако большую часть своего сообщения Гиркин посвятил министру обороны РФ, которого обвинил в полном развале российской армии, ставшим достоянием общественности после попытки вторжения в Украину.

«У меня претензии к господину Шойгу вовсе не из-за его семейки, а из-за того, что я считаю этого мерзавца, гедониста и тупорылого жадюгу одним из главнейших виновников нашей вопиющей неподготовленности к войне в военно-технической сфере», - заявил он.

По словам Гиркина, Шойгу должен пойти под трибунал, поскольку установил в российской армии порядки бюрократической и коррумпированной иерархии, которая привела к полному развалу ВС РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».