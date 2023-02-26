закрыть
26 февраля 2023, воскресенье, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гиркин назвал Шойгу «мерзавцем»

13
  • 26.02.2023, 14:02
  • 8,302
Гиркин назвал Шойгу «мерзавцем»

Диверсант требует военного трибунала над российским министром.

В России продолжается громкий скандал, связанный с фактически выступившим против войны с Украиной зятем Шойгу.

Муж дочери российского министра обороны накануне поставил лайк под антивоенным постом известного российского блогера Юрия Дудя, после чего в РФ вспыхнул грандиозный скандал.

На вторые сутки после скандала с заявлением выступил один из самых яростных критиков Шойгу и Путина, бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин.

В своем Telegram-канале он начал оскорблять Шойгу и его зятя, которого назвал «гнусным придурком», передает dialog.ua.

Однако большую часть своего сообщения Гиркин посвятил министру обороны РФ, которого обвинил в полном развале российской армии, ставшим достоянием общественности после попытки вторжения в Украину.

«У меня претензии к господину Шойгу вовсе не из-за его семейки, а из-за того, что я считаю этого мерзавца, гедониста и тупорылого жадюгу одним из главнейших виновников нашей вопиющей неподготовленности к войне в военно-технической сфере», - заявил он.

По словам Гиркина, Шойгу должен пойти под трибунал, поскольку установил в российской армии порядки бюрократической и коррумпированной иерархии, которая привела к полному развалу ВС РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников