Гиркин назвал Шойгу «мерзавцем»13
- 26.02.2023, 14:02
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Диверсант требует военного трибунала над российским министром.
В России продолжается громкий скандал, связанный с фактически выступившим против войны с Украиной зятем Шойгу.
Муж дочери российского министра обороны накануне поставил лайк под антивоенным постом известного российского блогера Юрия Дудя, после чего в РФ вспыхнул грандиозный скандал.
На вторые сутки после скандала с заявлением выступил один из самых яростных критиков Шойгу и Путина, бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин.
В своем Telegram-канале он начал оскорблять Шойгу и его зятя, которого назвал «гнусным придурком», передает dialog.ua.
Однако большую часть своего сообщения Гиркин посвятил министру обороны РФ, которого обвинил в полном развале российской армии, ставшим достоянием общественности после попытки вторжения в Украину.
«У меня претензии к господину Шойгу вовсе не из-за его семейки, а из-за того, что я считаю этого мерзавца, гедониста и тупорылого жадюгу одним из главнейших виновников нашей вопиющей неподготовленности к войне в военно-технической сфере», - заявил он.
По словам Гиркина, Шойгу должен пойти под трибунал, поскольку установил в российской армии порядки бюрократической и коррумпированной иерархии, которая привела к полному развалу ВС РФ.