«По Лукашенко будут бить превентивно» 10 26.02.2023, 14:10

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Соседи на станут церемониться с диктатором.

После закрытия пункта пропуска «Бобровники» Польша выслала из страны и белорусского военного атташе. Также Варшава не исключает, что полностью закроет границы с Беларусью. Ранее Польша уже закрыла для фур из Беларуси пункт пропуска в Кукурыках.

Политолог Александр Фридман рассказал Charter97.org, какие еще меры страны ЕС могут принять против режима Лукашенко и как будут развиваться события:

— Думаю, что нервы накалены очень сильно, а Литва, Латвия и Польша церемониться не будут. Во-первых, они раздражены тем, что Европейский союз не принимает те резкие санкции, которые они ожидают. Они же требуют большего, чем делает ЕС. Также в Варшаве, Вильнюсе и Риге не считают Лукашенко самостоятельным игроком. Да, его не считают самостоятельным на всем Западе, но с точки зрения стран Балтии и Польши, Беларусь находится под оккупацией, а происходящее контролируется Россией.

Однако Лукашенко как конспиролог может думать, что Польша действительно хочет напасть на него. Поэтому, не исключаю резких шагов c его стороны.

Также не исключаю, что Польша, Литва и Латвия будут действовать превентивно. Что касается Лукашенко, то если Беларусь вступит в войну, начнутся какие-то боевые действия на белорусской территории, то еще до объявления мобилизации Лукашенко закроет границы. Того, чего мы наблюдали в России, когда люди после объявления частичной мобилизации начали бежать, а РФ не закрыла границы в полной мере, то Лукашенко тут ждать не будет. Ведь абсолютно ясно, что в случае отправки белорусских войск в Украину, начнется массовый исход из Беларуси. Ведь для большинства белорусов эта война не своя. Вне зависимости от того, кого они поддерживают, она для них чужая, они не хотят в ней участвовать. Думаю, что в этом случае Лукашенко постарается этого не допустить и закроет границы.

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