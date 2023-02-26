Из-под Слонима перебрасывается огромный эшелон с техникой и военными РФ 8 26.02.2023, 14:17

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Состав насчитывает 51 вагон.

Россия перекидывает эшелон с техникой и военнослужащими Вооруженных сил РФ из Слонима (Беларусь) в Ростовскую область (Россия).

Как сообщает сайт инициативы «Сообщество железнодорожников Беларуси», 25 февраля из Слонима в Матвеев-Курган Ростовской области России выехал воинский эшелон № 962. В нем — 51 вагон с техникой и военными.

— Из них пять пассажирских вагонов с личным составом вооруженных сил Российской Федерации, прошедших обучение в Беларуси, — утверждают железнодорожники.

Еще в 43-х вагонах-платформах находится военная техника — командно-штабные машины Р-149БМР «Кушетка-Б» и Р-149МА1, а также тентованные «Уралы» и бензовозы этой марки. Кроме этого — полевой командный пункт АПЕ-5. Еще в трех крытых вагонах находится снаряжение.

В Матвеев-Курган, что находится примерно в 30 километрах от Донецкой области, эшелон должен прибыть 4 марта.

Натурный лист воинского эшелона, отправленного 25 февраля 2023 года со станции Слоним на станцию Матвеев-Курган. Фото: «Сообщество железнодорожников Беларуси»

Это первая отправка российских военных и техники из Беларуси в феврале. По данным железнодорожников, в январе из нашей страны ушло три эшелона.

Так 7 января со станции Лесная, что в Барановичском районе на станцию Подгорное, что в Воронежской области, отправился эшелон № 964. В нем было 25 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой и три со снаряжением, а также 9 пассажирских вагонов, в которых находились около 450 российских военных.

11 января состав из 48 вагонов выехал со станции Чепино, что в Витебске, на станцию Россошь Воронежской области России. В эшелоне было 8 пассажирских вагонов (в которых находилось около 400 российских военных), а также 37 вагонов-платформ с техникой и три — со снаряжением.

Также 11 января со станции Полонка, которая находится в Барановичском районе, на станцию Митрофановка, что в Воронежской области России, отправили состав № 962. В нем было 44 вагона. Из них — 4 пассажирских, в которых находились около 200 человек, а также 37 вагонов-платформ с военной техникой и три — со снаряжением.

Министерство обороны Беларуси об отправке военной техники и обученных российских военных ничего не сообщает.

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