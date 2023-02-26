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ВСУ уничтожили танковую роту россиян под Кременной и Белогоровкой

  • 26.02.2023, 14:25
  • 3,636
ВСУ уничтожили танковую роту россиян под Кременной и Белогоровкой

Оккупанты теперь посылают в атаку пехоту без прикрытия бронетехники.

ВСУ отбили атаку войск РФ в Луганской области. Россияне пытались штурмовать украинские позиции вблизи Кременной и Белогоровки.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, россияне пытаются штурмовать украинские позиции вблизи Кременной и Белогоровки. 25 февраля это пыталась сделать вражеская пехота, потому что несколько дней украинские защитники отразили танковое наступление противника, а технику сожгли.

Он добавил, что в это время на Сватовском направлении ситуация стабильная. Там враг пока не совершает мощных наступлений.

Напомним, что 25 февраля Гайдай сообщал, что в направлении Кременной оккупанты потеряли целую роту.

По его словам, на Кременском направлении была мощная попытка наступления – три российских роты пошли в наступление, но силы обороны там выстояли. Из трех рот только две вернулись на свои позиции. Где-то около 70 «200-х» покинули россияне, столько же раненых.

Глава ОВА также отметил, что российские войска не прекращают наступления на Сватовском и Кременском направлении. При этом действия врага остаются безуспешными. Он также рассказал, что на Сватовском направлении оккупанты пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили сопротивление и развернулись.

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