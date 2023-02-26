Снегопад с ветром оставили Витебскую область без электричества 26.02.2023, 14:30

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Обесточены 113 населенных пунктов.

Сильный снег с порывистым ветром прошел ночью и утром в Витебской области. В результате в некоторых районах более сотни поселений остались без света. Энергетики Витебщины проводят восстановительные работы в 113 населенных пунктах.

«Основная причина аварийных отключений — сильный снег и ветер, вызвавшие падение деревьев и их ветвей на провода линий электропередачи», — рассказали в «Витебскэнерго».

Наиболее пострадали от стихии Полоцкий, Лепельский, Россонский, Ушачский, Бешенковичский, Городокский и Шумилинский районы.

По информации ведомства, оперативный персонал заранее был переведен в режим повышенной готовности, энергетики сразу же приступили к аварийно-восстановительным работам. По состоянию на 11:00 25 февраля в ликвидации последствий непогоды были задействованы 31 бригада в составе более 100 человек и 33 единицы техники.

Работу энергетиков усложняют поваленные на дорогах и просеках деревья, которые мешают специальной технике быстро добраться до мест повреждений.

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