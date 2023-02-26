закрыть
26 февраля 2023, воскресенье, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский иллюзионист наложил «заклинания» на новые санкции ЕС

14
  • 26.02.2023, 14:34
  • 6,422
Российский иллюзионист наложил «заклинания» на новые санкции ЕС

В сети высмеяли «секретное оружие» Кремля.

Российские пропагандисты попытались «ослабить» новые санкции Европейского Союза против РФ. Для этого они использовали не подтасованные экономические подсчеты и даже не заезженные тезисы росТВ – а «экспертное мнение» Амаяка Акопяна, иллюзиониста и артиста цирка.

Успокоить народ тот попытался «заклинанием», которое звучит как «ахалай-махалай, санкции сжигай». Впрочем, соответствующую шуточную статью «Комсомольской правды» не оценили даже россияне. В комментариях под публикацией читатели Twitter-страницы «КП» раскритиковали пропагандистов, передает obozrevatel.com.

«Подвезли тяжелую артиллерию», «Он в следующем году в Давосе выступать будет», «Интересно, какие наркотики дают такой эффект?» «А вот это уже серьезно!» «Секретное оружие Путина вместо «Сарматов», – с иронией пишут пользователи сети.

Интересно и то, что журналист попросил Акопяна рассказать «спасительный анекдот» на тему санкций, чтобы россиянам «как-то не так грустно жилось».

Артист цирка вспомнил одну историю, которая на самом деле не очень обнадеживающая. Вот что он ответил:

«У меня есть анекдот, как два армянина встречаются, и один другому говорит: «Акоп джан, дорогой мой, говорят, у тебя в кармане ветер гуляет». А тот отвечает: «Нет, почему, ничего подобного, это у меня просто кошелек с кондиционером». Просто они (европейцы. – Ред.) не знают о том, что у нас у всех кошельки с кондиционерами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников