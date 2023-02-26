Российский иллюзионист наложил «заклинания» на новые санкции ЕС 14 26.02.2023, 14:34

6,422

В сети высмеяли «секретное оружие» Кремля.

Российские пропагандисты попытались «ослабить» новые санкции Европейского Союза против РФ. Для этого они использовали не подтасованные экономические подсчеты и даже не заезженные тезисы росТВ – а «экспертное мнение» Амаяка Акопяна, иллюзиониста и артиста цирка.

Успокоить народ тот попытался «заклинанием», которое звучит как «ахалай-махалай, санкции сжигай». Впрочем, соответствующую шуточную статью «Комсомольской правды» не оценили даже россияне. В комментариях под публикацией читатели Twitter-страницы «КП» раскритиковали пропагандистов, передает obozrevatel.com.

«Подвезли тяжелую артиллерию», «Он в следующем году в Давосе выступать будет», «Интересно, какие наркотики дают такой эффект?» «А вот это уже серьезно!» «Секретное оружие Путина вместо «Сарматов», – с иронией пишут пользователи сети.

Интересно и то, что журналист попросил Акопяна рассказать «спасительный анекдот» на тему санкций, чтобы россиянам «как-то не так грустно жилось».

Артист цирка вспомнил одну историю, которая на самом деле не очень обнадеживающая. Вот что он ответил:

«У меня есть анекдот, как два армянина встречаются, и один другому говорит: «Акоп джан, дорогой мой, говорят, у тебя в кармане ветер гуляет». А тот отвечает: «Нет, почему, ничего подобного, это у меня просто кошелек с кондиционером». Просто они (европейцы. – Ред.) не знают о том, что у нас у всех кошельки с кондиционерами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».