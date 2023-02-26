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Российские оккупанты в шоке от массированных взрывов в Мариуполе

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  • 26.02.2023, 15:01
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Российские оккупанты в шоке от массированных взрывов в Мариуполе

«Кара небесная» безостановочно продолжалась три дня.

Российские оккупанты в Мариуполе не ожидали ударов украинских военных по их позициям и находятся в шоке, пытаясь перетаскивать технику на другие локации.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко в эфире информационного телемарафона.

«Оккупанты в шоке. На самом деле эти три дня «бавовны» - двое с половиной суток - это просто шок. Потому что для противодействия они пытались сначала сбивать нашу «кару небесную» системами ПВО – это не помогло. Потом два дня подряд поднимали самолеты – это тоже не помогло. И они не знают, что сейчас сделать, у них очень большая проблема, это они понимают», - сказал Андрющенко.

По словам советника городского головы, главной проблемой для захватчиков является то, что Мариуполь стал крупной военно-логистической базой, и там расположено много живой силы, техники, ремонтных баз и складов БК.

«Теперь это все они должны будут переместить на безопасное расстояние, более безопасное расстояние - ближайшая точка условно - это Новоазовск, а тут возникают проблемы... Они просто в шоке, по ночам пытаются, когда расцветет «бавовна», таскать технику с одного места на другое», - отметил Андрющенко.

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