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«Иногда и четверо суток стоим под Брестом — кто-то на стоянках, кто-то у обочины»

  • 26.02.2023, 15:12
  • 1,158
«Иногда и четверо суток стоим под Брестом — кто-то на стоянках, кто-то у обочины»

Как живут на колесах белорусские дальнобойщики-«перецепы».

Термин «перецепы» появился у дальнобойщиков в Беларуси с весны 2022 года. Тогда Евросоюз запретил въезжать фурам с белорусскими и российскими номерами. А Беларусь ввела аналогичный запрет для европейцев. Теперь дальнобойщики с противоположных сторон едут к границе меняться полуприцепами.

Интересно, как долго стоят здесь водители, как они живут на колесах и как зарабатывают? Журналисты «Ганцавiцкага часу» поговорили об этом с двумя водителями из Брестской области, которые ездят на «перецепку».

«Иногда и четверо суток стоим под Брестом»

Перецепка полуприцепа с европейского тягача на белорусский или российский проходит на территории Беларуси. Водители рассказали, что европейцам, которые едут на перецепку, вешают GPS-навигацию. Так контролируется, чтобы далеко не поехала фура из Евросоюза.

А здесь их встречают уже водители из Беларуси или России, которым в ЕС ехать запрещено. Они просто меняются прицепами и разъезжаются каждый в свою сторону.

Водитель-международник Александр рассказал, что сам процесс перецепки занимает в районе пару часов. Больше времени проводят в очередях.

«Иногда и трое, и четверо суток стоят под Брестом, в Бресте. Кто-то на стоянках, кто-то у обочины», — рассказал водитель.

Как выглядит очередь?

Иногда погранкомитет дает в сводке информацию про сотни машин в очереди. Вот, например, таблица Госпогранкомитета Беларуси за 24 февраля 2023 года информирует про 500 машин.

Как это выглядит в реальности? Именно в этот день, 24 февраля, журналисты сняли на видео огромную очередь фур под Брестом. Она растянулась на многие километры.

Водитель Александр пояснил, что это еще и не полная картина.

«500 машин – это те, которые внесены в компьютере. И те машины, которые стоят в очереди. Например, от «Лукойла» по М1 и объездная Брест-Каменецкое кольцо и Козловичи. Это те машины, которые видны. А сколько их еще стоит на стоянках в Бресте? Иногда в очереди стоят легковые – это держат грузовику место. А сам грузовик может домой заехал».

Есть ли опасность от этих очередей для движения?

По словам водителя, иногда фуры паркуются не правильно, или мешают движению другого транспорта.

«Возле улицы лейтенанта Рябцева в Бресте стояли вдоль заезда на перецепку фуры. Но участились пробки из-за нашего транспорта в ожидании заезда на таможню. Зимой техника не могла снег почистить. Из-за этого создавались пробки. Гаишники поразгоняли машины, чтобы ехали искали стоянки. Не создавайте, мол, аварийную ситуацию. Так и стоят, кто где место найдет.

Если машина мешает проезду, то могут и штрафовать. Либо хотя бы предупреждать, чтобы поменяли место».

А куда в туалет?

Что можно сказать про инфраструктуру этих очередей? Как здесь в туалет, помыться? Об этом нам рассказал еще один дальнобойщик, Сергей:

«В туалет? Обочина. Ничего не сделано. Сделали одну стоянку в районе областного МРЭО-ГАИ. Там есть душ, туалет. Но там мест много нету. Очередь туда заехать. Одна машина выезжает, другая заезжает. А больше некуда ехать, нельзя ставить машины. На обочине у дороги, и все».

Не создают ли эти очереди опасность движению, спросили и Сергея.

«Ну представьте, когда сутками стоят на обочине машины с водителями. Те ночью вылезают из кабин по нужде в кусты, ходят по дороге… Ну конечно создает опасность», — считает Сергей.

Дальнобойщик говорит, что перецепка приносит деньги в бюджет. Но об инфраструктуре за эти деньги говорить не приходится.

«Пломба стоит по-моему 323 рубля, перецепка или перегрузка от 150 до 400-600 рублей доходить может за груз АДР. А по факту за эти деньги — ни условий, ни инфраструктуры. К такому количеству транспорта не готовы наши таможенные органы, места не хватает. Милиция и таможня запрещают ставить транспорт на стоянки в городе Бресте, кроме одной, на которой места очень мало», — сетует водитель.

А сколько зарабатывают?

Сергей говорит, что в белорусских фирмах платят меньше, чем в Польше или Литве. Стояние в очереди под Брестом, по его словам, работодатель оплачивает «может 50-60 рублей в сутки».

«А дальше уже едем в Россию, например. То от километража может зависеть зарплата или от суток – максимум 60 евро в сутки. Или процент от фрахта. Ну где-то 1000-1300 долларов зарабатывают в Беларуси в хорошем случае», — рассказал водитель.

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