Спасти рядового Путина 26.02.2023, 15:24

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Зачем Пекин занялся «миротворчеством».

В пятницу, 24 февраля, в день годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину Китай предложил, так называемый, «мирный план» с 12 идеями урегулирования военных действий в нашей стране. Почему Пекин вдруг решил заняться миротворческой деятельностью и как это связано с приближающимся крахом Кремля в войне против Украины, говорится в статье «Апострофа».

12 пунктов из Пекина

Разговоры о том, что Китай собрался выступить с собственной «мирной инициативой» относительно войны в Украине, начались больше недели назад. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Пекин готовит документ, однако не консультировался с Киевом при его составлении.

Интересно, что представителям украинских властей озвучили лишь «ключевые элементы» инициативы во время встречи с Ваном И - членом Политбюро ЦК Компартии Китая, отвечающим за внешнюю политику республики. В связи с этим Кулеба отмечал, что Киев не может комментировать инициативу до ее публикации, так как «дьявол кроется в деталях», которые могли скрываться в тексте.

Буквально через несколько дней, 22 февраля, Ван И посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Российские информагентства отмечали, что во время этих встреч представитель Пекина планировал обсудить детали китайской «мирной инициативы» с Кремлем. Тем не менее, конкретика относительно данного документа и после встреч в Москве не озвучивалась.

На следующий день, 23 февраля, Китай в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН «продинамил» резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, которой признала основные пункты формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Резолюцию поддержала 141 страна из 193 членов ООН.

«Против» проголосовали 7 государств из кремлевского «пула» - Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея, Мали, Никарагуа, а также собственно сама Россия. Китай оказался среди 32 стран, воздержавшихся от голосования.

В результате уже 24 февраля на сайте МИД КНР был опубликован документ «по политическому урегулированию кризиса в Украине», который состоит из 12 пунктов:

·Уважение суверенитета всех стран

·Отказ от «менталитета холодной войны»

·Прекращение военных действий

·Возобновление мирных переговоров

·Решение гуманитарного кризиса

·Защита гражданского населения и военнопленных

·Обеспечение безопасности атомных электростанций

·Уменьшение стратегических рисков

·Содействие экспорту зерна

·Прекращение «односторонних санкций"

·Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок

·Содействие послевоенному восстановлению.

Показательно, что китайские дипломаты упорно называют войну в Украине «кризисом», а также использовали максимально размытые формулировки. Тем не менее, предложение прекратить «односторонние санкции» читается однозначно как желание Пекина пролоббировать снятие ограничений со страны-оккупанта.

Однозначная реакция

Западные союзники оперативно отреагировали на китайские дипломатические инициативы. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что предложение Пекина должно было закончится уже после первого пункта, то есть – «уважения суверенитета всех стран». По его словам, прекращение войны может быть довольно быстрым и предполагает вывод российских войск с территории Украины.

Стоит отметить, что и в Германии еще до появления китайского документа весьма скептически отнеслись ко всей этой затее Пекина. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что РФ должна вывести свои войска с Украины и прекратить бомбардировки. «У нас есть мирный план прямо здесь, перед нами. Он называется Уставом Организации Объединенных Наций», — заявила она, намекнув на упорное нежелание Китая голосовать за соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН.

В Киеве достаточно резко отнестись к предложениям Китая.

«Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще», — отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«То есть Китай хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция», — заявил он.

Впрочем, президент Владимир Зеленский отреагировал на появление китайских предложений гораздо более сдержано. В частности, глава украинского государства заявил о желании встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. По его словам, в «мирном плане» Китая есть некоторые пункты, с которыми Украина согласна, потому в этих вопросах Киев мог бы сотрудничать с Пекином.

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая – это была не резолюция и не декларация, это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. Китай начал говорить об Украине – я считаю, что это очень неплохо», – сказал Зеленский в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

«Я считаю, что там (в «мирном плане», – «Апостроф») есть уважение к территориальной целостности. Там не сказано, какой страны, но нарушена территориальная целостность нашего государства», – отметил Зеленский.

Он отметил, что в китайском документе есть упоминание о ядерной безопасности, что тоже очень важно и совпадает с интересами мира и Украины.

«Какие-то пункты есть, которые мне понятны. Есть мысли, с которыми я не соглашаюсь. И весь мир, мне кажется, не соглашается. Но, тем не менее, это уже что-то», – сказал Зеленский.

Президент считает, что так как мысли Китая и Украины по некоторым пунктам совпадают, то можно было сотрудничать с Пекином в этих вопросах: «Почему нет? Наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних».

Впрочем, идея Зеленского с изоляцией России едва ли понравится Пекину, который, явно, пытается подыграть Путину.

Зачем Китай занялся «миротворчеством»

Как отмечают политические наблюдатели, «план» предложенный Пекином, помимо лоббизма интересов Кремля также отражает внутренние интересы самого Китая.

«На «мирный план» Китая повлияла, с одной стороны, недавняя резолюция Генассамблеи, которая поддержала базовое видение ситуации со стороны Украины – защита целостности нашей страны, вывод российских оккупантов со всей территории. Пекин учел этот факт, но в «довесок» набросал тезисы по смягчению санкционной политике, торгово-промышленных связей и экспорту зерна. Видно, что они под шумок «миротворчества» хотят избавиться от проблем, которые тут бьют по их экономическим интересам», - говорит «Апострофу» политический эксперт Петр Олещук.

Еще один важный момент, на который обращают внимание эксперты: официальный Пекин опубликовал свои предложения после того, как глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что власти КНР рассматривают вариант представления РФ летальных вооружений. В частности, в СМИ говорили о передаче России дронов.

Правительство Поднебесной продолжает отрицать поставки в РФ, хотя, как отмечают эксперты, часть необходимых ресурсов российский ВПК может получить по серым схемам через как бы частные структуры.

«Официальная позиция КНР относительно поставок летальных вооружений РФ остается неизменной, но поставки товаров двойного назначения со стороны отдельных китайских кампаний имеют место. Тоже самое касается «гражданских» компонентов - микропроцессоров, программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), микроконтроллеров и прочего оборудования, которое в РФ «кустарным способом» переделывается под военные нужды. Все это заметно по «свежим» российскими ракетам, которыми россияне нас атакуют. Видно, насколько «точно» они стали бить», - говорит «Апострофу» политический аналитик, эксперт по ракетным вооружениям Александр Кочетков.

«Есть негласный консенсус между Западом и КНР, что Украина и Россия в течении этого года должны решить вопрос на поле боя. Приблизительно к осени они будут смотреть, как себя покажем мы и оккупанты. Тогда уже в игру могут вступить и внешние факторы. Особенно, если власти КНР увидят, что Кремль в хлам проигрывает», - добавил Александр Кочетков.

В целом, очевидно, что власти Китая могли проявить сейчас активность именно потому, что Пекину невыгоден военный разгром кремлевского режима. Путинская Россия интересна КНР как ослабленный и зависимый сателлит, которого всегда можно использовать в собственных интересах.

«В Пекине засуетились еще и потому, что Путин начал явно проигрывать. Его «мобилизация» не дала оккупационной армии стратегических преимуществ, а поддержка Украины со стороны Запада растет. Си Цзиньпин, нацеливаясь на биполярный мир, нуждается в Кремле как союзнике, которого при случае можно натравливать на Запад. Примерно, как КНДР. Если они такого союзника теряют, то их геополитические притязания так и останутся планами», - отметил Петр Олещук.

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