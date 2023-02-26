В Бахмуте украинские пограничники в ближнем бою уничтожили оккупантов-штурмовиков 26.02.2023, 15:53

Украинцы ликвидировали девять захватчиков.

Украинские пограничники в Бахмуте (Донецкая область) уничтожили штурмовую группу оккупантов. Защитники ликвидировали девять захватчиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Telegram.

Пограничники отмечают, что оккупанты на протяжении суток обстреливали из артиллерии и танков наши опорные пункты.

Бойцы ГПСУ при поддержке аэроразведки наносили удары с пулеметов, гранатометов и минометов. В результате точных ударов пограничники в ближнем бою уничтожили одну из штурмовых групп оккупантов.

Отмечается, что ликвидированы 9 российских солдат, еще 5 получили ранения.

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