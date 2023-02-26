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Что почем на Комаровском рынке

  • 26.02.2023, 16:00
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Что почем на Комаровском рынке

Обзор цен на овощи, зелень, фрукты и ягоды.

Несмотря на пасмурную погоду в последние выходные февраля, Комаровский рынок в Минске не пустеет: горожане с утра пораньше направляются туда за овощами и фруктами. Сотрудники агентства «Минск-Новости» посмотрели, что и по чем предлагают на столичном рынке.

Овощные ряды Комаровки радуют разнообразием. Что касается цен, то за кило белорусского картофеля придется заплатить до 1,5 рубля, моркови и свеклы — около 2 рублей. А вот баклажаны обойдутся в среднем около 10 рублей. За килограмм помидоров нужно отдать от 5 рублей, небольшие черри еще дороже — около 10. За кило огурцов, которые пару недель назад торговля предлагала по 16 рублей за кило, сегодня на Комаровке просят около 10. Красивые и крупные болгарские перцы в целом можно найти за 7. Чеснок продают за 20 рублей за кило, кабачки — до 10.

На зелень в это время года цены такие: пучок укропа, петрушки и лука стоят 1,3 рубля, шпината — 2,5, кинзы — 4, салата — 1,7, базилика — 8,5, руколы — 5.

Фруктов на Комаровском рынке хватает. Апельсины можно отыскать и за 7,5, и за 12 рублей. За киви и хурму продавцы в основном просят от 9 рублей, за мандарины — от 8. Крупный виноград в среднем можно купить за 7−10 рублей. Сорт «кишмиш» обойдется немного дороже. Цена за килограмм яблок здесь привлекательная — около 2 рублей.

В последние выходные февраля на прилавках найдутся и ягоды. Хотя их стоимость зимой не сопоставима с летним сезоном. За полкилограмма крупной клубники придется отдать 20 рублей, за 100 г голубики — от 6,5, за упаковку ежевики — 15 рублей.

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