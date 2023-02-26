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СМИ: РФ перекидывает военных из Беларуси под Ростов

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  • 26.02.2023, 16:08
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СМИ: РФ перекидывает военных из Беларуси под Ростов

Россия везет своих мобилизованных в Матвеев-Курган.

РФ в настоящее время перекидывает эшелон с техникой и военнослужащими ВС РФ из белорусской станции Слоним в Ростовскую область России. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» и паблик «Сообщество железнодорожников Беларуси» на своих Telegram-канале в воскресенье, 26 февраля, передает korrespondent.net.

В сообщении сказано, что 25 февраля со станции Слоним в Гродненской области на станцию Матвеев-Курган в Ростовской области, за 30 км от границы с Украиной отправлен воинский эшелон РФ.

В составе находился 51 вагон, из них:

пять пассажирских вагонов (с личным составом Вооруженных сил РФ в количестве примерно 250 человек);

три крытых вагона (со снаряжением);

43 вагона-платформы.

Дата прибытия на станцию назначения - 4 марта.

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