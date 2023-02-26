СМИ: РФ перекидывает военных из Беларуси под Ростов

СМИ: РФ перекидывает военных из Беларуси под Ростов5
- 26.02.2023, 16:08
- 6,782
Россия везет своих мобилизованных в Матвеев-Курган.
РФ в настоящее время перекидывает эшелон с техникой и военнослужащими ВС РФ из белорусской станции Слоним в Ростовскую область России. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» и паблик «Сообщество железнодорожников Беларуси» на своих Telegram-канале в воскресенье, 26 февраля, передает korrespondent.net.
В сообщении сказано, что 25 февраля со станции Слоним в Гродненской области на станцию Матвеев-Курган в Ростовской области, за 30 км от границы с Украиной отправлен воинский эшелон РФ.
В составе находился 51 вагон, из них:
пять пассажирских вагонов (с личным составом Вооруженных сил РФ в количестве примерно 250 человек);
три крытых вагона (со снаряжением);
43 вагона-платформы.
Дата прибытия на станцию назначения - 4 марта.