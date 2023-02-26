Путин допустил распад России: Будут московиты, уральцы и другие

Путин допустил распад России: Будут московиты, уральцы и другие22
- 26.02.2023, 16:24
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По его словам, «русский народ» может не сохраниться.
Российский диктатор Владимир Путин допустил, что в будущем РФ развалится. Традиционно в этом глава Кремля обвинил Запад.
Об этом Путин заявил в интервью российским пропагандистским СМИ.
Путин заявил, что Запад якобы имеет только одну цель — развалить Российскую Федерацию. В то же время он допустил такую возможность.
Диктатор считает, что если Россия развалится, то объединенного «русского народа» не будет.
«Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — будут московиты, уральцы и другие», - сказал Путин.