Год назад соотношение сил Украины и РФ на море было 1:12, теперь 1:4 1 26.02.2023, 16:51

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Зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тыс. км².

Только потому, что украинцы смогли оттеснить вражеские корабли от побережья, Россия была вынужден дать согласие на черноморскую «зерновую инициативу», считает командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа. Об этом он сказал в интервью «Армія FM», опубликованном 23 февраля.

Адмирал отметил, что в начале полномасштабной войны у Украины не было определенных возможностей противостоять врагу на море. Поэтому россиянам удалось подойти вплотную к украинским берегам, готовиться к полномасштабной высадке морского десанта и наносить удары крылатыми ракетами «Калибр», которые периодически происходят до сих пор.

«Однако врага останавливало наличие у нас системы разведки и обнаружения надводных целей и береговая артиллерия. Концентрация вражеских сил и средств в начале широкомасштабной агрессии была 1:12, сейчас мы рассчитываем свой потенциал как 1:4», – сказал Неижпапа.

Он отметил, что теперь украинская армия приобрела ударные силы флота. Уже во время полномасштабной войны были созданы и успешно действуют береговые ракетные войска; военные получили береговой ракетный комплекс «Нептун»; а партнеры предоставили противокорабельный ракетный комплекс Harpoon. Также в ВМС улучшили систему освещения надводной обстановки.

«И благодаря проведенным операциям и ударам, господство противника в северо-западной части Черного моря противника мы остановили», – заявил адмирал.

Он также подчеркнул, что только потому, что украинские военные смогли оттеснить вражеские корабли на 100-150 морских миль от своего побережья, противник был вынужден дать согласие на действия по «зерновому коридору» в Черном море. Конечно, это стало возможным при поддержке партнеров и ООН, добавил Неижпапа.

По словам командующего ВМС ВСУ, сейчас в море 25 тыс. км² представляют собой серую зону, куда российские корабли не заходят, опасаясь уничтожения.

«В первые дни широкомасштабного вторжения мы видели их невооруженным глазом возле Одессы. Сейчас они уже не подходят к контролируемым нами берегам. Общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 тыс. км², так что работы еще немало», – подытожил Неижпапа.

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