Зеленский: Вернув Крым, мы восстановим мир 26.02.2023, 17:24

Сегодня в Украине отмечают День сопротивления оккупации Крыма.

Украинский флаг вернется в каждый уголок Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь.

«Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», - написал он в Telegram-канале, добавив на крымско-татарском: «Qırım serbest olacaq!», что переводится как «Крым будет свободным!»

День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь отмечается в Украине 26 февраля с 2020 года, после того как Зеленский выдал соответствующий указ. В этот день в 2014 году возле здания парламента Крыма прошел многотысячный митинг проукраинских сил.

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