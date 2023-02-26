Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы 3 Артем Черников

26.02.2023, 18:16

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Чем обернется для режима закрытие Польшей границы.

Несмотря на то, что новые западные экономические санкции уже давно не вводятся, режим Лукашенко столкнулся с очень серьезными проблемами, которые в первую очередь затрагивают население страны. В Минске средняя зарплата снизилась на 418,4 BYN по сравнению с декабрем 2022 года. Катастрофическое падение свидетельствует о том, что экономические фантазии лукашистов не имеют ничего общего с реальностью. Стоит отметить, что данные цифры предоставлены официально, а зная, как умеют занижать статистику пособники режима, можно быть уверенными, что реальные цифры гораздо выше.

Еще одной проблемой является несопоставимое с зарплатой подорожание многих товаров и услуг в магазинах. Некоторые позиции за год подорожали более чем в два раза, что негативно влияет на покупательную способность населения. Например, ранее известный бюджетный импортный шампунь от известного производителя, который 24 февраля 2022 года продавался со скидкой за 3,95 рубля, теперь, без учета скидок, стоит уже 13,96 рублей.

Кроме того, политические репрессии стали причиной ухода из страны многих специалистов, особенно из сферы IT. Это привело к недостатку квалифицированных кадров, что в свою очередь негативно сказывается на экономике страны. Лукашисты на последнем издыхании буквально умоляют белорусов возвращаться, но есть вопрос: «Чем платить будете?»

Но, кажется, режиму мало и он самостоятельно роет себе могилу поглубже, перекрывая своими действиями маршрут торговли с Европой. Этим жестом лукашисты лишили себя и лазейки для обхода санкций, и перевозки контрабанды, что в последнее время являлось чуть ли не основным способом дохода. Полузакрыта граница с Польшей — и уже через месяц колоссальное падение в экономическую пропасть. Тенденция на снижение товарооборота усиливалась даже без закрытия границы. Если в прошлом году грузооборот в Беларуси упал на 25,4%, то уже в начале этого года на 33% по сравнению с январем 2022 года.

Очевидным виновником экономических и политических проблем Беларуси является режим Лукашенко, который не справляется с управлением страной и нагло предоставляет ее территорию для базирования войск страны-агрессора, тем самым продав суверенитет за свои долги. Но времена изменились и с диктаторами наконец-то начали говорить на их языке — языке силы.

Чтобы решить проблемы экономики, Беларусь должна перейти к демократическому управлению и принять меры для привлечения инвестиций и квалифицированных кадров. Восстановление доверия в отношениях со странами ЕС станет началом процесса экономического роста и улучшения жизни населения. Все это точно невозможно при нынешнем режиме.

Белорусы хотят видеть свою страну демократической и процветающей, где правят законы, а не амбиции диктатора.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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