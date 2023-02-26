В РФ забросали военкомат коктейлями Молотова 6 26.02.2023, 18:22

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Поджог произошел прошлой ночью.

В ночь с 25 на 26 февраля неизвестный поджег военкомат в Сосновом Бору Ленинградской области, сообщает The Insider.

Согласно информации, поджог произошел в районе трех часов ночи.

Человек в черной одежде и балаклаве бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата на Комсомольской улице и скрылся. Загорелась лишь одна бутылка — она попала в окно Соцфонда, который находится в том же здании. Там сгорели два квадратных метра пластиковой облицовки потолка. Помещения военкомата якобы не пострадали. Сейчас полиция пытается установить личность поджигателя и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Российские СМИ пишут, что за год как минимум 112 человек подверглись преследованиям за поджоги военкоматов, диверсии на железных дорогах и другие радикальные антивоенные действия или подготовку к ним.

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