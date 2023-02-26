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На проспекте Независимости в Минске водитель Seat снес столб

  • 26.02.2023, 18:29
  • 2,546
На проспекте Независимости в Минске водитель Seat снес столб

Он был пьян.

Пьяный водитель устроил аварию на столичном проспекте Независимости, сообщили в ГАИ Минска.

Происшествие случилось ночью 26 февраля. По предварительной информации, 28-летний водитель Seat двигался по проспекту Независимости, вблизи дома № 154 он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где снес столб.

Физическое состояние водителя вызвало подозрение у инспекторов ГАИ, поэтому его отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 2,35 промилле алкоголя.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии работали сотрудники ГАИ, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

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