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Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину

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  • 26.02.2023, 18:44
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Глава МИД Саудовской Аравии впервые посетил Украину

Принц Файсал бин Фархан Аль Сауд встретился с Зеленским.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд впервые посетил Украину с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

«Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога», - написал Зеленский по итогам переговоров.

При этом президент Украины поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности.

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