The Guardian: Почти 40% британцев сделали пожертвование в поддержку Украины 26.02.2023, 19:09

Большинство британцев остаются обеспокоенными последствиями войны РФ против Украины.

Более трети взрослого населения Великобритании сделали пожертвования, чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи Украине, согласно новому опросу, который показывает, что подавляющее большинство общественности Соединенного Королевства остается обеспокоенным полномасштабной войной РФ против Украины через год после ее начала. Об этом пишет The Guardian.

Учитывая, что благотворительные акции для тех, кто оказался в затруднительном положении из-за войны, продолжаются, новый опрос, проведенный по заказу Christian Aid, показал, что 37% взрослого населения Британии совершили то или иное пожертвование. Около 81% сказали, что они по-прежнему обеспокоены последствиями войны.

По данным Christian Aid, 17,7 миллиона украинцев нуждаются в помощи, а более 13 миллионов человек не могут вернуться домой через год после вторжения.

Экстренная помощь была оказана более 770 тысячам людей, пострадавших от войны. Возглавляющий Christian Aid Джон Сентаму сказал, что британская общественность проявила «чрезвычайную щедрость к украинскому народу».

«Вторжение Владимира Путина развязало ужасное насилие и причинило невыразимые страдания миллионам невинных людей. Мы видели, как были разрушены дома, разделены семьи, а невинные люди получили жестокое насилие и травмы», - сказал Сентаму.

«Я не удивлен, что так много людей на наших островах остаются обеспокоенными войной», - добавил он.

В то же время гуманитарные организации обеспокоены тем, что финансирование помощи пострадавшим от войны, а также от землетрясения в Турции и Сирии не отвечает реакции на ситуацию в Восточной Африке, где рост голода частично является следствием резкого повышения цен на продукты питания, вызванного войной.

Через год после российского вторжения гуманитарная кампания DEC Ukraine, организованная британскими благотворительными организациями, собрала более 400 млн фунтов стерлингов, из которых 25 млн фунтов стерлингов предоставило правительство Великобритании.

При этом несколько других благотворительных организаций предупредили, что поддержка Украины правительством Британии не должна оказываться за счет других регионов мира, находящихся в кризисе. В международном сообществе по вопросам развития существует обеспокоенность тем, что фонд помощи Великобритании был значительно истощен проектами поддержки украинских беженцев, прибывших в Британию.

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