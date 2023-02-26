Какие витамины и лекарства можно отправлять политзаключенным?
- 26.02.2023, 19:25
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Инструкцию опубликовали правозащитники.
С 1 июня 2022 года в местах заключения перестали принимать карантинные передачи, которые узникам можно было передавать каждый месяц в качестве «дополнительной». Связано это со «стабилизацией ситуации по заболеваемости COVID-19».
Поддерживать узников витаминами и лекарствами можно через «медицинскую бандероль». Такую бандероль нужно подписать «с медикаментами». Отправлять ее можно только тем узникам, приговор которых не вступил в законную силу.
Список необходимых и разрешенных лекарств, которые можно передать узникам или прислать почтой:
— любые витамины (также «Д3-капс» и Омега-3), можно даже в шипучих таблетках;
— лекарства при хронических заболеваниях, если они есть;
— обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, «Ацикловир мазь»;
— успокаивающие: «Фенибут», «Ноофен», «Афобазол», «Валерьянка 600 мг» и другие;
— свечи и крем «Релиф»;
— длительный курс «Терафлекса» от боли в суставах;
— гиалуроновые капли для глаз, чтобы увлажнять их;
— таблетки от боли в горле, от кашля, спрей для носа с эвкалиптом, «АЦЦ»;
— «Смекта», «Альмагель», «Омез» и другие лекарства от боли в желудке;
— лекарства при кишечных расстройствах;
— лейкопластырь;
— «Декспантенол»;
— ингаляторы, если у человека астма.