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Какие витамины и лекарства можно отправлять политзаключенным?

  • 26.02.2023, 19:25
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Какие витамины и лекарства можно отправлять политзаключенным?

Инструкцию опубликовали правозащитники.

С 1 июня 2022 года в местах заключения перестали принимать карантинные передачи, которые узникам можно было передавать каждый месяц в качестве «дополнительной». Связано это со «стабилизацией ситуации по заболеваемости COVID-19».

Поддерживать узников витаминами и лекарствами можно через «медицинскую бандероль». Такую бандероль нужно подписать «с медикаментами». Отправлять ее можно только тем узникам, приговор которых не вступил в законную силу.

Список необходимых и разрешенных лекарств, которые можно передать узникам или прислать почтой:

— любые витамины (также «Д3-капс» и Омега-3), можно даже в шипучих таблетках;

— лекарства при хронических заболеваниях, если они есть;

— обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, «Ацикловир мазь»;

— успокаивающие: «Фенибут», «Ноофен», «Афобазол», «Валерьянка 600 мг» и другие;

— свечи и крем «Релиф»;

— длительный курс «Терафлекса» от боли в суставах;

— гиалуроновые капли для глаз, чтобы увлажнять их;

— таблетки от боли в горле, от кашля, спрей для носа с эвкалиптом, «АЦЦ»;

— «Смекта», «Альмагель», «Омез» и другие лекарства от боли в желудке;

— лекарства при кишечных расстройствах;

— лейкопластырь;

— «Декспантенол»;

— ингаляторы, если у человека астма.

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