Forbes: Россия за год войны в Украине потратила почти $115 млрд 2 26.02.2023, 19:38

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Сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери.

С начала вторжения в Украину РФ потратила почти $115 млрд. Свои финансовые расчеты 24 февраля опубликовало издание Forbes.

Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненым солдатам – почти $54 млрд. Зарплата военных составила $24,7 млрд, а сумма компенсаций, которые правительство РФ должно выплатить погибшим и раненым, – $29,1 млрд.

$36,1 млрд ушло на общие расходы обеспечения армии.

$24,5 млрд – стоимость потерянной техники.

Эта сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные Россией от санкций и экономической изоляции, отметило Forbes.

Издание подчеркнуло, что особенно большие потери РФ понесла в последний месяц. За период с 24 января по 24 февраля этого года, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидировано 23 680 россиян. Forbes отметил, что это больше, чем в первый месяц войны, и в четыре раза больше, чем средние потери России летом прошлого года.

К увеличению потерь российский армии привело увеличение численности войск за счет плохо подготовленных мобилизованных, говорится в материале.