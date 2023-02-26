закрыть
26 февраля 2023, воскресенье, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли авиаудары по позициям оккупантов

  • 26.02.2023, 19:48
  • 3,732
ВСУ нанесли авиаудары по позициям оккупантов

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Сегодня, 26 февраля, россияне не перестали атаковать мирных жителей Украины, есть погибшие. В то же время, украинские военные нанесли авиаудары по позициям оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как сообщает военное командование, в течение суток россияне нанесли 11 авиационных ударов и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона и Донецкой области. В результате атак есть повреждения жилых домов, а также погибшие среди мирного населения.

При этом авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ситуация по отдельным направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. При этом под обстрелами врагов находились Екатериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирине, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелеча, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области враг применил дрон с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздолевки и Федоровки. Совершили артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов, в частности, Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. В районах Житловки, Белогоровки, Веселого и Раздолевки нанес авиационные удары.

На Бахмутском направлении враг не прекращает атаку позиций украинских военных, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Зализнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов, в том числе: Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлового, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Россияне активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них: Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Червоное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Нанес авиационный удар в районах Новополя и Червоного.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. В целом районы 19 населенных пунктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип