ВСУ нанесли авиаудары по позициям оккупантов 26.02.2023, 19:48

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Сегодня, 26 февраля, россияне не перестали атаковать мирных жителей Украины, есть погибшие. В то же время, украинские военные нанесли авиаудары по позициям оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как сообщает военное командование, в течение суток россияне нанесли 11 авиационных ударов и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона и Донецкой области. В результате атак есть повреждения жилых домов, а также погибшие среди мирного населения.

При этом авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ситуация по отдельным направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. При этом под обстрелами врагов находились Екатериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирине, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелеча, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области враг применил дрон с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздолевки и Федоровки. Совершили артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов, в частности, Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. В районах Житловки, Белогоровки, Веселого и Раздолевки нанес авиационные удары.

На Бахмутском направлении враг не прекращает атаку позиций украинских военных, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Зализнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов, в том числе: Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлового, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Россияне активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них: Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Червоное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Нанес авиационный удар в районах Новополя и Червоного.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. В целом районы 19 населенных пунктов.

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