Жителя Мозыря депортировали из России 26.02.2023, 20:23

Его будут судить за оскорбление Лукашенко.

В суде Мозырского района на 2 марта назначено рассмотрение уголовного дела 41-летнего Станислава Ильина, которого обвиняют в оскорблении Лукашенко по ч. 1 ст. 368 УК. Дело в закрытом режиме будет рассматривать судья Анатолий Стрельченко, пишет «Палеская Вясна».

Станислава Ильина задержали осенью прошлого года в одном из отелей Москвы после того как он, пытаясь избежать уголовного преследования, решил «потеряться» в России.

14 ноября в отель пришла полиция и Ильина задержали. Вскоре его депортировали в Беларусь.

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