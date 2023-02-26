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Жителя Мозыря депортировали из России

  • 26.02.2023, 20:23
Жителя Мозыря депортировали из России

Его будут судить за оскорбление Лукашенко.

В суде Мозырского района на 2 марта назначено рассмотрение уголовного дела 41-летнего Станислава Ильина, которого обвиняют в оскорблении Лукашенко по ч. 1 ст. 368 УК. Дело в закрытом режиме будет рассматривать судья Анатолий Стрельченко, пишет «Палеская Вясна».

Станислава Ильина задержали осенью прошлого года в одном из отелей Москвы после того как он, пытаясь избежать уголовного преследования, решил «потеряться» в России.

14 ноября в отель пришла полиция и Ильина задержали. Вскоре его депортировали в Беларусь.

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