Жителя Мозыря депортировали из России
- 26.02.2023, 20:23
Его будут судить за оскорбление Лукашенко.
В суде Мозырского района на 2 марта назначено рассмотрение уголовного дела 41-летнего Станислава Ильина, которого обвиняют в оскорблении Лукашенко по ч. 1 ст. 368 УК. Дело в закрытом режиме будет рассматривать судья Анатолий Стрельченко, пишет «Палеская Вясна».
Станислава Ильина задержали осенью прошлого года в одном из отелей Москвы после того как он, пытаясь избежать уголовного преследования, решил «потеряться» в России.
14 ноября в отель пришла полиция и Ильина задержали. Вскоре его депортировали в Беларусь.