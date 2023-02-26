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ВСУ ликвидировали около 200 «вагнеровцев» вблизи Горловки

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  • 26.02.2023, 20:36
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ВСУ ликвидировали около 200 «вагнеровцев» вблизи Горловки

Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля.

Вблизи Горловки Донецкой области украинские войска ликвидировали около 200 человек из так называемой ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 26 февраля.

«В районе Горловки Донецкой области, 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК «Вагнер». Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками», - сообщили в Генштабе.

К тому же из Верхнеторецкого в морг городской больницы №2 города Горловка в период с 22 по 24 февраля было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и РФ.

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