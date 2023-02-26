Саудовская Аравия выделит Украине 400 млн долларов 3 26.02.2023, 21:02

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Также Киев обсудил посредничество Саудовской Аравии в освобождении военнопленных.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину с рабочим визитом и подписал документы о предоставлении помощи Украине, сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, подписано два документа с пакетом помощи на 400 миллиона долларов.

«В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, формализовавших оказание Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов», — написал Ермак.

Также стороны обсудили посредничество Саудовской Аравии в освобождении военнопленных. Принц Файсал бин Фархан Аль Сауд подчеркнул, что «его страна хотела бы сделать все возможное, чтобы уменьшить остроту боевых действий».

«Мы будем продолжать сотрудничество с нашими украинскими друзьями для того, чтобы решить проблему войны, потому что она влияет не только на Украину, она влияет на всех, на весь мир. Мы и в дальнейшем будем делать все для укрепления двустороннего сотрудничества», — сказал он на брифинге по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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