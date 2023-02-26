Зеленский подтвердил уничтожение Су-25 под Авдеевкой 2 26.02.2023, 21:32

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Это сделали бойцы 110-й отдельной механизированной бригады.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня под Авдеевкой в Донецкой области украинские военные сбили российский самолет.

«Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой. Слава всем нашим героям сопротивления на временно оккупированной территории. Вся Украина будет свободной», - сказал Зеленский.

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