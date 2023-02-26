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В работе «Белинвестбанка» произошел сбой

  • 26.02.2023, 22:30
В работе «Белинвестбанка» произошел сбой

Что об этом известно.

У «Белинвестбанка» возникли сбои в работе дистанционных каналов обслуживания. Речь про мобильное приложение и интернет-банкинг. Об этом сообщается на сайте финучреждения, передает «Зеркало».

«В частности, могут не отражаться балансы платежных карточек, а также не проходить платежи и переводы онлайн», — предупреждают в банке.

«Вчера делала перевод с карты на карту. Деньги не дошли до получателя. На балансе они отсутствуют, по выписке они доступны. Сейчас при совершении операций в переводе отказано, нет средств, об этом прислали смс. В плане нет средств, где они, если вчера их не перевели?» — сообщает одна из клиенток банка в комментарии под постом в телеграм-канале финучреждения.

«Невозможно с 22 февраля зайти в мобильное приложение. Сайт не работает, хотя вы разместили информацию, что можно обновить мобильное приложение. Ничего невозможно сделать. При входе в мобильное приложение и на сайт пишет, что пошло что-то не так», — уточнил еще один клиент банка.

Финучреждение также сообщает, что по техническим причинам невозможно через ЕРИП пополнить счета и карты «БНБ-Банка» и «Паритетбанка». «Можно совершать платеж в „Оплати“ (если резидент Беларуси) либо в банкоматах», — поясняют в банке.

Также возникли технические проблемы при входе в личный кабинет или на сайт из-за рубежа.

По состоянию на 21.50 банк в своем телеграм-канале сообщил, что проблемы пока не решены.

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