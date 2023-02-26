ЕС разработал план реализации новой энергетической стратегии
- 26.02.2023, 22:54
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Он позволит полностью отказаться от поставок российского газа.
Европейский Союз разработал план реализации новой энергетической стратегии. Он позволит полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.
Об этом пишет Telegram-канал Европейского парламента.
По словам главы Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиана Силвиу-Бушоя, у ЕС уже есть четкий план по реализации данного проекта.
«Мы увидели решимость ЕС по программе REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России и диверсифицировать наши источники газа», - заявил он.
Таким образом, Бушой считает, что это покажет, насколько его комитет выражает поддержку Украине.