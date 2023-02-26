ЕС разработал план реализации новой энергетической стратегии 26.02.2023, 22:54

2,414

Он позволит полностью отказаться от поставок российского газа.

Европейский Союз разработал план реализации новой энергетической стратегии. Он позволит полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

Об этом пишет Telegram-канал Европейского парламента.

По словам главы Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиана Силвиу-Бушоя, у ЕС уже есть четкий план по реализации данного проекта.

«Мы увидели решимость ЕС по программе REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России и диверсифицировать наши источники газа», - заявил он.

Таким образом, Бушой считает, что это покажет, насколько его комитет выражает поддержку Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».