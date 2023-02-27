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В Беларуси рванули цены на сигареты и водку

  • 27.02.2023, 4:02
В Беларуси рванули цены на сигареты и водку

В МАРТ пояснили, при чем тут сближение с Россией.

В январе в Беларуси существенно подорожали сигареты и водка. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве поясняют это сближением налоговых ставок на эти товары в Беларуси с Россией.

В январе на табачные изделия цены в среднем выросли на 14,2% по сравнению с декабре 2022-го, а на водку — на 4,7%, сообщает МАРТ. Это произошло из-за повышения ставок акцизов с 1 января, это предусмотрено их гармонизацией с Россией, уточняют в ведомстве.

Напомним, ставки акцизов на сигареты и алкоголь намерены повышать в Беларуси и в этом году, и в последующие — в 2024-м и 2025-м. Это предусмотрено договором между Беларусью и Россией по косвенным налогам.

Как планируется, ставки акцизов на сигареты второй ценовой категории сравняются с российскими уже с октября этого года. При этом ставки на сигареты первой категории в конце этого года будет примерно на 35% ниже, чем в РФ, а в конце 2024-го — примерно на 25%. Как следует из документа, ставки сравняются к 2028 году.

Компания «Табак-инвест» повысит с 1 марта цены на многие сигареты. К примеру, на Camel Blue и Camel Yellow — на 30 копеек (до 4,65 рубля), на Winston Classic и Winston Blue — тоже на 30 копеек (до 5,5 рубля), на Winston XS Purple Mix — на 25 копеек (до 5,25 рубля). Гродненская табачная фабрика «Неман», «Интер Тобакко» и «Беларусьторг» в следующем месяце не планируют поднимать цены на сигареты.

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