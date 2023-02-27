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«Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам»

  • 27.02.2023, 1:21
  • 1,046
«Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам»

Оккупант в перехвате ГУР пожаловался на отсутствие техники и успехи ВСУ.

Российский военный по телефону рассказал о потерях и отсутствии новой техники. Разговор перехватило и опубликовало 24 февраля ГУР Минобороны Украины.

Он рассказал, как командир 503-го полка с позывным Челяба отправил в поселок Щербаки 120 российских военных «на разведку» и их всех там «положили».

«Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам», – пожаловался оккупант.

Также он рассказал, как украинский дрон скинул гранату на танк Т-90.

«Башня как рванула, на 20 метров отлетела и в сторону ушла, потом такая дыра была. У Т-90, говорят, броня не пробиваемая, ага, разлетелась в клочья, нах...й, эта броня. У нас технику всю старую расконсервируют, у нас нет новой техники. У них работают HIMARS, у них все работает, у нас нет ничего такого, вообще нет», – подчеркнул российский солдат.

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