Abbas вместо Adidas: в Россию завезут иранские бренды одежды 27.02.2023, 3:32

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В течение прошлого года российский рынок покинули 46 известных брендов.

В российских магазинах одежды появятся до двух десятков брендов из Ирана. Как сообщили «Известиям» в Союзе торговых центров (СТЦ), производители уже приезжали в Россию, где 20 февраля провели встречу с представителями торговых центров и минпромторгом.

Вместо брендов, ушедших из страны на фоне войны в Украине, российские торговые центры могут пополниться брендами Abbas и Rasoul, Hassan, Romina и Kiana (нижнее белье), Samira и Jila (женская одежда), Alireza (джинсовые изделия). Речь идет об изготовителях и продавцах сегмента масс-маркет, причем она должна будет стоить дешевле турецких аналогов. Один из производителей уже заключил договор на поставку продукции на $15 млн. Его имя не раскрывается.

Из-за кризиса, вызванного войной в Украине и санкциями, в 2022 году сильно сокращались потребительские расходы. Объем продаж непродовольственных товаров сокращался больше чем на 10% шесть месяцев подряд. В ноябре, по данным Росстата, показатель упал на 11,7% год к году.

В результате торговые центры испытывали проблемы с посещаемостью: в крупнейших ТЦ с площадью более 80 тысяч квадратных метров она упала на 25% год к году за 10 месяцев. В моллах с площадью от 40 тысяч до 80 тысяч квадратных метров посещаемость сократилась на 7% год к году.

Согласно данным Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), в течение прошлого года российский рынок покинули 46 брендов потребительских товаров: бытовой техники, автомобилей, одежды, канцелярских и спортивных товаров, заведений общепита. Рынок покинули или приостановили свою работу на нем такие марки одежды, как Adidas, H&M, Nike, Zara, Pull&Bear, Bershka, Chanel, Louis Vuitton Moët Hennessy и другие.

В ответ минпромторг в конце марта легализовал параллельный импорт. Это позволило ввозить зарубежные товары на территорию России без официального разрешения правообладателя.

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