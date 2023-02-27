Атака дронов: что известно о подрыве российского самолета-наводчика в Беларуси 4 27.02.2023, 8:05

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ДРЛО А-50У могли взорвать белорусские партизаны.

26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

По их словам, повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. Происшествие случилось во время работы возле этого самолета снегоуборочной техники.

Информацию об атаке на самолет подтверждает российский пропагандист Семен Пегов.

«Скорее всего речь идет о нападениях беспилотников на военную инфраструктуру, на которой могут быть развернуты в том числе объекты российских ВКС. Источники сравнивают эту атаку с инцидентами в Саратове», — считает он.

Что известно о самолете ДРЛО А-50У

Об уничтоженном российском самолете известно несколько знаковых фактов. Этот борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и пробыл там 54 дня, совершив 12 вылетов. До этого, в предыдущий раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

В Воздушно-космических силах РФ находится лишь девять таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией «у») лишь шесть единиц.

Один такой самолет обслуживает 19 человек – 5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала. Стоимость такого составляет $330 млн.

РФ активно использует аэродром «Мачулищи» для агрессии против Украины. Здесь располагаются российские истребители Миг-31К, способные переносить и запускать гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Регулярные взлеты этих самолетов непременно сопровождаются объявлением на всей территории Украины воздушной тревоги – до момента приземления борта. Взлеты часто происходят одновременно с поднятием в небо российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

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