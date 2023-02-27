Отменит ли Лукашенко поездку в Китай? 27.02.2023, 8:11

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фото: тасс

Дырявая оборона не добавляет уверенности армии хунты.

Взрыв в Мачулищах подтвержден. Повреждение крайне дорогого и важного самолета (у агрессора их всего десяток на всю армию) ДРЛО — также, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Очевидны несколько вещей.

1. Миф о надежности тыла уничтожен. Равно, как и остатки мифа о том, что ПВО, созданная из аналоговнетного хлама, самая надежная в мире. Дырявая оборона не добавляет уверенности армии хунты. С учетом того, что приграничье простреливается уже на 150 км.

2. Не имея возможности ответить Украине за эту выходку, в стране усилятся репрессии против обычных граждан. Особенно на волне сообщений о причастности партизан. Карательные отряды ГУБОПиКов и иже с ними пойдут кошмарить всех без разбора по спискам.

Один из важных вопросов: отменится ли визит в Китай? В любом случае слишком много рисков для синепалого.

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