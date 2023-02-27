Белорусский «Энгельс» Антон Геращенко

27.02.2023, 8:21

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Лукашенко только начинает получать подарки.

Пьяный водитель снегоуборочной машины наехал на самолет в Мачулищах, а тот самоликвидировался

Только по секретным документам минского КГБ снегоуборочник проходил как флагман белорусского воздушного флота. Теперь во всем флоте осталось только три мусоровоза и пять тракторов.

А если серьезно, то на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50. Он получил серьезные повреждения и уже вряд ли сможет взлететь, чтобы выполнять преступные боевые задания.

Лукашенко только начинает получать подарки от ВСУ и патриотически настроенных белорусов. Вспоминая российский «Энгельс», можно сказать, что работа партизан и диверсионных групп становится большой проблемой не только для России, но теперь уже и для Беларуси.

Антон Геращенко, Telegram

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