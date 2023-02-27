В Мачулищах силовики задержали девушку

В Мачулищах силовики задержали девушку13
- 27.02.2023, 8:31
- 36,280
Ее местонахождение неизвестно.
В Мачулищах задержали Кристину Максименка. Об этом сообщил 27 февраля правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, девушку задержали 26 февраля. Ее местонахождение неизвестно. Причина задержания уточняется.
Как писал сайт Charter97.org, вчера на аэродроме в Мачулищах неизвестные с помощью дронов атаковали российский самолет-наводчик. Ответственность за атаку взяли на себя белорусские партизаны.