Гонка вооружений похоронит Россию 2 Герман Обухов

27.02.2023, 8:49

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Герман Обухов

Кремль почти отпилил тот сук, на котором сидел долго и крепко.

Что делать, если страной руководит мстительный идиот? России не повезло, что она выбрала себе в президенты «недоучку капрала». Хотя, как говорится, – «народ заслуживает того правителя, которого он избирает». Французский философ и просветитель Шарль Монтескье высказался несколько иначе: «Каждый народ достоин своей участи». Российский народ будет разгребать завалы на политических тропах своей страны еще очень долго, если эта страна будет в состоянии уцелеть.

История показывает, что все империи рассыпаются рано или поздно. В данном случае это произойдет раньше, чем все ожидают. В своем «послании» федеральному собранию, состоявшему из «прокормленных бояр», и народу, Вова Путин показал и доказал, что он живет в ином мире. Он еще раз всем напомнил, что эта война не более, чем месть за Майдан. «Так нельзя поступать с легитимно избранным президентом», - молвил Вова Путин, имея ввиду Януковича. Его мир не имеет ничего общего с реальностью. Реальность же весьма сурова – в той политической и экономической изоляции, в какой оказалась Россия, жить этой стране осталось не очень долго.

Вся надежда Москвы на Китай и тут она тоже пролетает, как фанера над полем. Китай не рискнет портить отношения с Западом, который покупает львиную долю его продукции, ради России. Пекину нужно от Москвы только одно – природные ресурсы и он их получает. Ни газо -, ни нефтепровод в Китай не построить за год-два, к тому же все денежные ресурсы в России исчерпаны, а Пекин еще не сошел с ума, чтобы все это делать самому.

Продавать ширпотреб и автомобили – пожалуйста, однако потребительская способность России просядет на треть уже в этом году. Без запчастей и комплектующих скоро начнут останавливаться импортные автомобили, поезда и самолеты. Россия начнет погружаться в каменный век без ракетных ударов НАТО по ее инфраструктуре. Просто потому, что за штурвалом корабля оказался дорвавшийся до власти и денег мстительный идиот, маниакально пытающийся вернуть в кресло президента Украины сбежавшего вора и марионетку Кремля. Для тех, кто оказался там «в одной лодке», начинает доходить фатальность этого пути, но нет ни выбора, ни обратного хода. Активы за рубежом заморожены, а в самой России что с ними делать? Не топить же долларами камин в своем доме? Печалька.

Российская Федерация выходит на финишную прямую, где окажется в прострации. Гонка вооружений похоронила Советский Союз, казавшимся незыблемой крепостью, она также похоронит и Россию. Нищее 120-и миллионное население долго не протянет. Живет лишь Москва и Петербург (и то, далеко не все), остальная же страна – существует. Это суммарно не более пяти миллионов относительно благополучных граждан. Смогут ли они удержать всю страну от развала? Навряд ли. Центробежные силы начнут выталкивать регионы подальше от проблемной Москвы, которая потратит всю свою энергию и все ресурсы на войну с неодолимым противником. Самый страшный сон для Кремля - не войска НАТО под Москвой, а голодный народ в столице. Если в начале 90-х Америка бросилась спасать бывших советских граждан от дистрофии «ножками Буша», то теперь этого точно не будет. Не увидят в России «братской помощи» ни от Китая, ни от Ирана и Северной Кореи. Ну, а ожидать продовольственные конвои из Африки вообще за гранью трезвого рассудка. Иными словами говоря – Кремль почти отпилил тот сук, на котором сидел долго и крепко. Туда ему и дорога.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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