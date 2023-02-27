Что происходит на долгострое «Магнит Минска», который достраивают за деньги белорусов 2 27.02.2023, 8:56

6,640

Фото: «Минск-Новости»

Местные жители сомневаются в его уместности.

Не так давно на одном из столичных долгостроев «Магнит Минска», который начинала возводить иранская компания, а достраивать будут за бюджетные деньги, возобновились работы: кроме арендного жилья, там появится торговый центр с отечественными товарами. Агентство «Минск-Новости» узнало, что сейчас происходит на строительной площадке.

«Магнит Минска» на пересечении ул. К. Туровского и пр. Независимости изначально должен был стать комплексом с бизнес-центром и отелем. Его начали планировать еще в 2009 году, когда Лукашенко своим указом утвердил условия строительства для белорусской «дочки» иранской компании «Кейсон».

Построить комплекс обещали до конца 2013 года, но санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться вовремя. Его сдачу несколько раз переносили: сначала на 2014, потом на 2017 и на 2019 годы. Теперь достраивать здание придется за бюджетные деньги: там появятся Белорусский торговый дом, различные салоны, арендные квартиры (в том числе и двухуровневые) и парковка.

Само здание, по изначальной задумке архитекторов, должно было напоминать перевернутую подкову. По факту возведены 11-этажные коробки в высотных частях, которые соединяет двухэтажное строение.

Некоторые фасады раньше успели остеклить, однако принято решение сплошное остекление демонтировать из-за давности его установки. Также уберут определенные перегородки, поскольку проект претерпел изменения.

— Сейчас здание проектируется. Уже известно, что в жилой части будут возведены стены и установлены обычные окна. Заказчиком с декабря 2022 года выступает УКС Мингорисполкома, — рассказал первый заместитель главы администрации Первомайского района Максим Соколов.

Ввести его в эксплуатацию запланировано в конце 2023 года, уже к лету там появится парк со спортивными и детскими площадками и заведениями общепита.

Агентство узнало, что думают о строительстве местные жители, — минчанка Нина считает, что арендное жилье будет пользоваться спросом.

— Не знаю, насколько уместно открывать торговый центр, когда рядом находится уже работающий. Хотя если здесь будут продавать товары только белорусского производства, то, возможно, они неплохо дополнят друг друга, — добавила она.

Александр рад уже тому, что «Магнит Минска» вообще взялись достраивать, «а то столько стоял недоделанным»:

— И не спрячешь же его никак, ведь он в первой линии на проспекте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».