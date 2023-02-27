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Эль Мюрид: Атака в Мачулищах — не рядовое событие

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  • 27.02.2023, 9:06
  • 18,592
Эль Мюрид: Атака в Мачулищах — не рядовое событие
Эль Мюрид

Военная логика подводит Беларусь к включению в ход боевых действий.

Известный российский блогер Эль Мюрид в Telegram комментирует атаку дронов на белорусский аэродром в Мачулищах:

— В общем-то, Беларусь рассматривается как союзник России, поэтому военная логика подводит постепенно к включению ее в ход идущих боевых действий.

При всей неясности с происшествием в Мачулищах приходит новая информация о том, что поврежденным самолетом может быть самолет ДРЛО А-50. Всего на вооружении их около десятка, так что событие не рядовое.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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