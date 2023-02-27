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Прогноз по валютам: доллар и евро пойдут вверх в начале марта

  • 27.02.2023, 9:19
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Прогноз по валютам: доллар и евро пойдут вверх в начале марта

Как изменяться курсы в белорусских обменниках.

На начинающейся сегодня неделе значимых финансовых новостей не планируется, за небольшим исключением блока статистики по инфляции в зоне евро в четверг 2 марта в 13:00 по минскому времени. Предварительный прогноз не в пользу евро, поэтому можно ожидать скольжения курса пары EUR/USD к отметке в 1,0500 и несколько ниже, пишет сайт myfin.by.

На российском валютном рынке высока вероятность давления на рубль и движение курса доллара в сторону USD/RUB 80,00.

На белорусском валютном рынке это может привести к закреплению курса доллара США выше USD/BYN 2,8000, курс евро при этом может остаться около текущих значений вблизи EUR/BYN 3,000. Российский рубль на белорусских торгах опускается к отметке RUB/BYN 3,7000.

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