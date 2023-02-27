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Лукашенковские пропагандисты молчат об атаке на российский самолет в Мачулищах

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  • 27.02.2023, 9:29
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Лукашенковские пропагандисты молчат об атаке на российский самолет в Мачулищах

Минобороны же рассказывает о «хлопках».

Лукашенковская пропаганда молчит об атаке на российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

БелТА публикует поздравление Лукашенко для сотрудников и ветеранов спецподразделения ДПС «Стрела».

Близкий к пресс-службе диктатора Telegram-канал также занят поздравлениями. Диктатор поздравил российского писателя-коммуниста Александра Проханова с днем рождения.

Telegram-каналы силовиков также молчат о диверсии. Они заняты новостями о «создании польской военной базы в Украине».

Отметим, что вчера в Минобороны в ответ на звонок журналистов заявили, что в Мачулищах «хлопки». Это слово зачастую использовали их российские коллеги, когда пытались скрыть взрывы, что породило украинский мем о «бавовне» (хлопок на украинском языке — прим.).

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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