Перестаньте уже наливать Медведеву 8 Telegram-канал «СерпомПо»

27.02.2023, 9:34

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Кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума.

Эй, вы там, наверху! Перестаньте уже наливать Медведеву. И наймите ему мало-мальски грамотных спичрайтеров, которые не путают даты из школьного учебника и вообще имеют более ясные представления о всемирной и отечественной истории.

И хватить уже повторять придуманный туповатыми пропагандистами штамп «Мир без России нам не нужен». «Нам» - это кому? Путину, Медведеву, кремлевской обслуге и пропагандонам? Простым россиянам, которых вы бросайте в бессмысленную бойню? Или 85% населения планеты, которые якобы поддерживают путинский режим против Запада. И что, все они готовы поддержать ядерную войну? Ведь если РФ будет проигрывать обычную, Медведев грозит Апокалипсисом, пугает, что «о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы».

«Кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума», - цитирует Медведев восходящую еще к древним грекам фразу.

Слушая российских руководителей, приходится констатировать: их уже лишил.

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