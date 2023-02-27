Ученые рассказали о добавке, которая защитит работу мозга 1 27.02.2023, 9:41

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Добавка может быть использована для замедления нейродегенеративных процессов.

Ученые из Университета Делавэра считают, что пищевая добавка никотинамид рибозид защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Aging Cell.

Никотинамид рибозид – это форма витамина В3 с рибозой, продукт ферментативной деятельности дрожжей, который поступает в организм с продуктами питания. Добавка показала эффективность при сердечно-сосудистых, метаболических и нейродегенеративных заболеваниях. Кроме того, никотинамид рибозид в составе аминокислотной добавки повышает иммунитет и может способствовать более быстрому выздоровлению пациентов с COVID-19.

Никотинамид рибозид стимулирует выработку никотинамидадениндинуклеотида (NAD+), который регулирует окислительно-восстановительные процессы и выработку энергии. По мере старения организма выработка NAD+ снижается, что приводит к ожирению. Это, в свою очередь, связано с другими негативными привычками. В сумме все это связано с повышением рисков развития нейродегенеративных заболеваний.

По мнению ученых, добавка может быть использована для замедления нейродегенеративных процессов. Это команда планирует проверить в будущих исследованиях.

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