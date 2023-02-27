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Ученые рассказали о добавке, которая защитит работу мозга

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  • 27.02.2023, 9:41
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Ученые рассказали о добавке, которая защитит работу мозга

Добавка может быть использована для замедления нейродегенеративных процессов.

Ученые из Университета Делавэра считают, что пищевая добавка никотинамид рибозид защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Aging Cell.

Никотинамид рибозид – это форма витамина В3 с рибозой, продукт ферментативной деятельности дрожжей, который поступает в организм с продуктами питания. Добавка показала эффективность при сердечно-сосудистых, метаболических и нейродегенеративных заболеваниях. Кроме того, никотинамид рибозид в составе аминокислотной добавки повышает иммунитет и может способствовать более быстрому выздоровлению пациентов с COVID-19.

Никотинамид рибозид стимулирует выработку никотинамидадениндинуклеотида (NAD+), который регулирует окислительно-восстановительные процессы и выработку энергии. По мере старения организма выработка NAD+ снижается, что приводит к ожирению. Это, в свою очередь, связано с другими негативными привычками. В сумме все это связано с повышением рисков развития нейродегенеративных заболеваний.

По мнению ученых, добавка может быть использована для замедления нейродегенеративных процессов. Это команда планирует проверить в будущих исследованиях.

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