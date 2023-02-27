Зеленский уволил командующего Объединенных сил

Зеленский уволил командующего Объединенных сил1
- 27.02.2023, 9:46
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Причины отставки не указываются.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Эдуарда Москалева с должности командующего Объединенных сил.
Указ опубликован на сайте президента Украины. Причины отставки не указываются.
Отметим, что Москалев пробыл на этой должности меньше года. 15 марта 2022 года Зеленский назначил командующего Объединенных сил Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации.
Вместо него командующим объединенных сил стал генерал-майор Эдуард Москалев.