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«Лукашенко и его полковники в марте могут атаковать страны НАТО»

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  • 27.02.2023, 9:56
  • 13,740
«Лукашенко и его полковники в марте могут атаковать страны НАТО»

Кремль с помощью белорусского диктатора хочет прощупать Альянс.

Украинский историк и блогер Сергей Климовский в колонке для «Обозревателя» выразил мнение, что Кремль может использовать Лукашенко для атаки на страны НАТО.

Он считает, что подобная провокация будет возможной во время поездки белорусского диктатора в Иран:

«Пока он будет глядеть на персидских красавиц-журналисток, бравые белорусские полковники могут сходить в атаку на границе с Латвией, Литвой или Польшей, чтобы пощупать НАТО. Куда именно определит Москва. В Латвии меньше всего этого ждут, а на литовской границе полковники скажут, что едут за пивом в Калининград. У Лукашенко будет алиби – он был в Тегеране. У Москвы тоже будет алиби – это не мы, это безумные белорусские полковники.

Вашингтону будет сложно сделать вид, как в случае с ракетами РФ в небе над Польшей и Румынией, что ничего экстраординарного не произошло, и логичной реакцией могут стать переговоры с Москвой по широкому кругу вопросов. Не совсем те, которых она добивается, но похожие на них. В результате Кремль получит для себя и ответы на многие вопросы. В их числе, готовы ли европейцы умирать за Нарву, готово ли НАТО помогать Украине не только военной техникой и когда лучше устроить похороны Путина – в марте-апреле или отложить на неопределённый срок».

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