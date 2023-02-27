«Белорусские солдаты говорили: «Вперед, Украина, мочите оккупантов» 27.02.2023, 10:03

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Как белорусы, служившие в армии, отреагировали на начало войны.

Корреспонденты «Радыё Свабода» пообщались с белорусскими солдатами, которые служили в армии на момент начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. Их имена и фамилии изменены из соображений безопасности.

Денис утверждает, что после начала полномасштабного военного вторжения в Украину у военнослужащих его подразделения не было единого взгляда на эти события.

«Некоторые офицеры выступали за Россию. Правда, среди рядовых были и те, кто поддержал Украину, и им за это ничего не было», – говорит Денис. Он добавляет, что больше всего белорусских военнослужащих беспокоило, «нас зацепит или нет».

По словам собеседника издания, утром 24 февраля 2022 года белорусским военным выдали бронежилеты и боеприпасы. Именно тогда они узнали, что Россия начала «спецоперацию» в Украине.

«По моим наблюдениям, всем было плевать. Стояли дурачились, целились друг в друга со словами: «Бабах, бабах!» Видимо, представляли, что они уже на войне. Шутили: «Ну, ты сдохнешь в Украине», – вспоминает Денис.

Для чего солдатам выдали тогда бронежилеты и боеприпасы – он так и не понял. «Может, ошибка командира. Ну или так и должно быть, когда в соседней стране война. В любом случае нужно было сделать это», – считает бывший военнослужащий.

Он добавляет, что особых дискуссий о войне в Украине среди его сослуживцев не было, потому что «в принципе всем было все равно»:

«Не было никакой жесткой пропаганды. Некоторые солдаты говорили: «Вперед, Украина, мочите русню» – и никто их не сдавал. Ну, они об этом не кричали, а между собой говорили».

Сослуживцев Дениса в начале российского вторжения отправили на границу с Украиной. По его словам, там солдаты охраняли военную технику. А также занимались погрузкой боеприпасов для российской армии.

«Боеприпасы загружались со складов. Я не уверен, что это были наши, белорусские боеприпасы, хотя и такое могло быть. Как и то, что, возможно, это советские или российские боеприпасы, которые хранились на временных складах. И вот мы их загружали. Они шли, очевидно, на войну, в Украину. Но не напрямую из Беларуси. С наших складов их отправляли в Россию, а потом понятно куда», – говорит Денис.

После дембеля в военный билет Дениса, как других его сослуживцев, поставили отметку о том, что «в случае чего» он в течение суток должен явиться в часть.

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