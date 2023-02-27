Генштаб ВСУ рассказал о массовом дезертирстве в рядах армии РФ 27.02.2023, 10:04

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Командиры пугают оккупантов тюремными сроками.

Российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. Среди оккупантов отмечается массовое дезертирство.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 27 февраля.

В районе Бахмутовки Донецкой области в период с 22 по 24 февраля в медицинские учреждения доставлено до 30 тел мертвых и 65 раненых оккупантов.

На фоне боевых успехов ВСУ во оккупационных войсках отмечается массовое дезертирство.

Российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи уголовного кодекса о наказании.

В частности, всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, которые с 2017 года находятся в статусе самовольно оставивших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы, отметили в Генштабе.

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