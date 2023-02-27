ISW: Новая мобилизация сулит Путину проблемы 27.02.2023, 10:14

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Глава Кремля делает ставку на ультранационалистов.

С того самого момента Путин и стал задумываться над вопросом мобилизации и создания новых добровольческих отрядов. Кроме этого, в Кремле не забывали и о вербовке на войну в других странах мира.

Вчера, 26 февраля, аналитики из Института изучения войны уделили внимание вопросу мобилизации и нехватки живой силы для ВС РФ.

Еще в середине мая 2022 года МО РФ стало постепенно отводить свои войска на Харьковщине как можно ближе к российской границе. Более того, оккупанты стали перебрасывать часть войск на Донбасс, чтобы захватить Лисичанск и Севердонецк. Эти действия со стороны Москвы свидетельствовали о том, что оккупанты остро нуждаются в дополнительном резерве, которого на тот момент не было.

В мае 2022 года в МО РФ уже стали обращаться к Путину с просьбой срочно объявить указ о частичной мобилизации, чтобы развить успех на Донбассе.

Путин долгое время противился тому, чтобы объявить в стране мобилизацию, особенно на фоне поражения армии РФ в Украине. Вместо этого глава РФ дал добро на формирование добровольческих отрядов и вербовке людей из других стран.

Также глава Кремля решил лично провести встречу с российскими военными ультранационалистическими сообществами блогеров, чтобы через них обратиться ко всем россиянам, кто хочет воевать против Украины.

Вербовкой добровольцев занимались такие сообщества, как «Русич» и «Русское имперское движение». Вербовка происходила на территориях, которые в свое время уже оккупировала РФ, — Донбасс и Абхазия.

Дальнейшие события на фронте показали, что необходимо объявить о частичной мобилизации. А позже Путин решил пересмотреть и вопрос службы в армии.

Аналитики уверены, что Путину придется немного пересмотреть вопрос службы в ВС РФ, пойдя против вопроса демографии. Ежегодно в РФ 18 лет исполняется 800 тысячам парней. Если Путин захочет увеличить численность своей армии, то под призыв будут попадать даже те, у кого диагностировали болезни и кто юридически уже является непригодным для прохождения службы в армии. Такие шаги приведут к тому, что молодежь будет только служить, а не работать во благо экономики своей страны.

Эксперты уверены, что Путин может мобилизовать еще больше людей в ряды ВС РФ, однако это еще больнее ударит по российской экономике.

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