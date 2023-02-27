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Брестский десантник: С россиянами у нас были конфликты

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  • 27.02.2023, 10:20
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Брестский десантник: С россиянами у нас были конфликты

Белорусский военный рассказал, как 24 февраля 2022 года их отправили на границу с Украиной.

«Радыё Свабода» поговорило с белорусскими военными, проходившими службу во время начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Собеседник издания служил в 2019-2022 годах по контракту в десантно-штурмовой бригаде в Бресте.

«Во время учений нам намекнули, что готовится атака не только со стороны Запада, но и со стороны Украины. Поэтому мы должны быть готовы защищаться, а также вести наступательные операции при поддержке России. Сами командиры не были от этого в восторге, постоянно обсуждали эту тему», – говорит бывший военный

По его словам, 24 февраля 2022 года в их части «начался переполох». Солдат подняли по тревоге и отдали приказ двигаться в сторону границы с Украиной.

«Командиры не дали нам никакой информации. Они пересказывали новости, утверждая, что «Украина оккупирована нацистами», что «братскому народу Украины нужна помощь», – рассказывает бывший военный. – Но потом информация немного поменялась, нам начали говорить, что россияне воюют против коллективного Запада, и мы ждем команды [выступить]».

По словам белорусского военнослужащего, большинству его сослуживцев «было все равно», что рассказывали командиры.

«Я бы сказал, что где-то 30-40% поддержали Россию, остальные – нет. Наша воинская часть не занималась охраной, мы боевая часть. Скорее всего, нас готовили к войне на территории Украины», – уверен десантник.

По его словам, в их часть приезжал «сам Пригожин» из «ЧВК Вагнера».

«Проводил отбор, несколько человек даже согласились. Живы ли они сейчас, не скажу, но парни были отбитые», – подчеркивает бывший военный.

По его словам, во время совместных учений с россиянами случались конфликты: «На том основании, что мы не воюем, в отличие от наших российских коллег».

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