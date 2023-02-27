Кремлевские коллаборанты готовятся бежать из Херсонской области

Кремлевские коллаборанты готовятся бежать из Херсонской области2
- 27.02.2023, 10:28
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Для перевозки предателей оккупанты задействовали военные грузовые автомобили.
В Олешках и Скадовске Херсонской области Украины, которые еще находятся под оккупацией РФ, представители так называемой «власти» готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, опасаясь, что регион будет деоккупирован.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 27 февраля.
«С 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой „эвакуации“ всем желающим», — отмечает Генштаб.
Для перевозки коллаборантов оккупанты задействовали военные грузовые автомобили. С собой разрешено брать только ручной багаж.